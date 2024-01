FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono in tutto 35.084 gli spettatori presenti questa sera al Franchi per Fiorentina-Inter: un dato molto alto che, al netto degli assenti causa proteste, supera perfino quello totalizzato in Fiorentina-Juventus di due mesi fa (quando gli spettatori furono poco più di 31mila).