FRANCHI, L'annuncio dello speaker: partita sospesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In un clima sempre più surreale all'Artemio Franchi di Firenze, lo speaker ha annunciato nel silenzio dei 25mila tifosi che la partita tra Fiorentina e Inter è stata momentaneamente sospesa in attesa di altre comunicazioni. Non c'è stato ancora il rinvio ufficiale anche se è difficile pensare che i calciatori siano in grado di proseguire.