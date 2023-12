FOTO-VIDEO FV, Rifinitura al V. Park: out Bonaventura

Fonte: dal Viola Park, L. Magistrato e L. Mauro

La Fiorentina si allena stamani al Viola Park in vista della partenza per Budapest del pomeriggio. Tutti presenti compreso Nico Gonzalez, tranne Jack Bonaventura, che come accaduto nell'ultimo impegno in Conference rischia dunque di non essere disponibile per la partita contro il Ferencvaros. Per il resto, si allena sempre a parte Dodo al pari di Biraghi che vista la squalifica domani non sarà presente. Ecco le immagini di Firenzeviola.it: