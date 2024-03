FOTO-VIDEO FV, La rifinitura al Viola Park: out Arthur

Fonte: dai nostri inviati Ludovico Mauro e Andrea Giannattasio

Seduta di rifinitura, per la Fiorentina, al Viola Park. La squadra di Vincenzo Italiano ha sostenuto un’ultima sgambata prima della partenza per Budapest che avverrà nel primo pomeriggio di oggi. Da segnalare, nell’allenamento odierno il cui primo quarto d’ora è stato aperto alla stampa, l’assenza degli acciaccati Christensen e Kouame, oltre ad Arthur. Regolarmente in gruppo, invece, Lucas Martinez Quarta. Di seguito foto e video realizzati da FirenzeViola.it: