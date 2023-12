FOTO-VIDEO FV, La partenza dei viola per Budapest

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Di Nardo

La Fiorentina è partita in questi minuti per l'Ungheria. La compagine gigliata raggiungerà Budapest nella quale si terrà la conferenza stampa di mister Vincenzo Italiano alla vigilia del match col Ferencvaros. Assieme alla squadra anche il dg Barone e il ds Pradè. Questi video e foto realizzati da FirenzeViola.it all'aeroporto di Peretola dove è andato in scena un simpatico siparietto con Nico Gonzalez che si era dimenticato la carta d'imbarco ed è corso a recuperarla: