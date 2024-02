FOTO-VIDEO FV, La Fiorentina è partita per Lecce: i dettagli

Fonte: Dal nostro inviato al Viola Park - A.Giannattasio

La Fiorentina è partita dal Viola Park per l'insidiosa trasferta di Lecce. I Viola s'imbarcheranno dall'aereoporto di Peretola alle ore 16:30 con destinazione Brindisi per scendere in campo domani al Via del Mare per la 23esima giornata di Serie A. Queste le immagini di Firenzeviola.it della partenza di Italiano e della sua squadra: