FOTO-VIDEO FV, Fiorentina parte per Plzen: le immagini

Fonte: dall'inviato Andrea Giannattasio

Fiorentina che è partita in questi istanti alla volta di Plzen, dove oggi alle 19 parlerà in conferenza stampa Vincenzo Italiano e domani sarà di scena per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Come mostrano le immagini, gruppo al completo per i viola che partono in 26 oltre allo staff. Con la squadra c'è anche tutta la dirigenza, da Pradè a Ferrari e Burdisso. Ecco foto e video realizzati da Firenzeviola.it: