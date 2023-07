FOTO-VIDEO FV, Arthur arrivato alle visite mediche

INDISCREZIONI DI FV VIDEO FV, LE PRIME IMMAGINI DI ARTHUR MELO A FIRENZE Arthur Melo si trova a Firenze. Il centrocampista è arrivato in città poche ore fa, domani svolgerà le visite mediche di rito e diventerà un nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le prime immagini, raccolte in esclusiva da FirenzeViola.it,... Arthur Melo si trova a Firenze. Il centrocampista è arrivato in città poche ore fa, domani svolgerà le visite mediche di rito e diventerà un nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le prime immagini, raccolte in esclusiva da FirenzeViola.it,... NOTIZIE DI FV SPALLUTO, A TITOLO DEFINITIVO AL PESCARA: AFFARE IN DIRITTURA Altra cessione in vista per la Fiorentina che ha trovato un accordo con il Pescara per il passaggio in Abruzzo dell'attaccante classe 2001 Samuele Spalluto. Operazione a titolo definitivo e affare praticamente chiuso con la società viola che - riporta... Altra cessione in vista per la Fiorentina che ha trovato un accordo con il Pescara per il passaggio in Abruzzo dell'attaccante classe 2001 Samuele Spalluto. Operazione a titolo definitivo e affare praticamente chiuso con la società viola che - riporta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi