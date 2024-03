FOTO-VIDEO FV, Anche Cairo al VP per saluto a Barone

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Anche Urbano Cairo è arrivato in questi minuti al Viola Park per dare il suo ultimo saluto a Joe Barone. Il presidente del Torino ha partecipato ad un minuto di raccoglimento davanti al feretro dell'ex dg viola. Non si è incrociato con Rocco Commisso che ha lasciato il centro sportivo ma ha abbracciato i familiari e anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè ancora presente. Qui sotto le immagini e gli scatti di FirenzeViola.