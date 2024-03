FOTO FV, Viale Paoli già chiuso: carabinieri sul posto

Fonte: Andrea Giannattasio

Firenze si prepara già oggi alle misure da adottare per la gara tra Fiorentina e Maccabi Haifa, in programma domani sera al Franchi. Sono tante le restrizioni e i divieti che verranno attuati nelle giornate di oggi e domani, con tante strade che verranno scrupolosamente monitorate dalle forze dell'ordine fino all'ingresso allo stadio. Tra queste anche il Viale Paoli, nei pressi dello stadio della Fiorentina, già chiuso al traffico con volanti dei Carabinieri già predisposte e vigilanti sul luogo, come mostrano le immagini realizzate da FV (in calce).