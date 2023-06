FOTO FV, Tutto il viola fuori e dentro il Franchi

Fonte: dagli inviati al Franchi L. Mauro e L. Magistrato

Anche Firenze comincia a colorarsi di viola. Come mostrano le foto e i video di Firenzeviola.it, tanti tifosi si sono riversati per le strade attorno al Franchi per supportare la Fiorentina da lontano: saranno circa 30mila i tifosi che vedranno la partita dai megaschermi allestiti all'impianto.