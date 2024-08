FOTO FV, Tifosi ungheresi scortati dalla polizia al settore

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Tra poco più di un'ora la Fiorentina scenderà in campo contro l'Academia Puskas. Per l'incontro di Conference League sono presenti anche alcuni tifosi ungheresi, già arrivati allo Stadio Franchi. Come mostra la foto scatta da FV, proprio alcuni di loro sono stati accompagnati al settore ospiti dalla polizia che li ha fatti passare da dietro il campo di atletica per evitare contatti con i tifosi viola. Qui sotto la foto.