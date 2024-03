FOTO FV, Tifosi del Maccabi in centro. Tutto tranquillo

Fonte: dall'inviato Ludovico Mauro

Giornata tranquilla a Firenze nonostante l'allerta reti alta in vista della partita di stasera tra Fiorentina e Maccabi Haifa. Come mostrano le foto di Firenzeviola.it, per le vie del centro del capoluogo toscano si scorge qualche tifoso israeliano ma tutto nella completa serenità di una normale giornata, situazione simile a Campo di Marte dove però il quartiere è stato transennato ed è tutto sotto controllo. La Questura non ha previsto per i circa 800 tifosi del Maccabi un percorso controllato per l'arrivo allo stadio ma ognuno sarà libero di andare al Franchi con i propri mezzi.