INDISCREZIONI DI FV IND. FV, FINALE AL FRANCHI: 27 MILA BIGLIETTI VENDUTI Manca sempre meno all'appuntamento con la finale di Conference League contro il West Ham. Oltre ai tifosi che saranno presenti a Praga, molti accoreranno allo stadio per assistere alla gara dal Franchi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sono circa 27 mila i... NOTIZIE DI FV TOTOFORMAZIONE, KOUAME FAVORITO SU IKONÈ. DIETRO DUBBIO RANIERI-IGOR Questa sera alle ore 21 andrà in scena la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. L'atto conclusivo di una stagione fatta di momenti belli e momenti meno belli, ma che può rivelarsi perfetta portando a casa un trofeo che a Firenze manca da 22... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 giugno 2023.