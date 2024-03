FOTO FV, Migliaia di tifosi già fuori dalla Curva Fiesole

Grande emozione e attesa per la partita di stasera tra Fiorentina e Milan in programma al Franchi alle ore 20:45 ma anche per la coreografia che accompagnerà l'ingresso in campo delle due squadre. Due ore prima del fischio d'inizio, diverse migliaia di tifosi si sono già ritrovati fuori dalla Curva Fiesole per organizzarsi e accompagnare l'arrivo del pullman della squadra di Italiano all'impianto. Tra i momenti di commozione anche il discorso fatto da alcuni esponenti ai tifosi presenti: "Questo popolo se è unito è imbattibile”, il senso del messaggio condiviso. Ecco l'immagine di Firenzeviola.it che testimonia il momento: