FOTO FV, Maxischermi ok: come si presenta il Franchi

Fonte: a cura di Luciana Magistrato e A.Gian.

E' quasi tutto pronto al Franchi per l'inizio del grande evento che permetterà di assistere alla sfida tra Fiorentina e West Ham attraverso tre maxischermi montati ai piedi della Fiesole (uno rivolto verso la Curva, altri due direzionati verso Maratona e Tribuna coperta). Ecco - in attesa dell'ingresso degli spettatori - come si presenta lo stadio a meno di due ore dal fischio d'inizio del match di Praga: