FOTO FV, Leskovac bada più a pallamano che al calcio

Nonostante l'importanza della partita a Leskovac l'entusiasmo non pare essere particolarmente alle stelle. In città, infatti, al momento si bada più a pubblicizzare la partita di pallamano tra RK Dubocica (squadra locale) e Stella Rossa in programma tra due giorni, piuttosto che il match di calcio di questa tra Cucaricki e Fiorentina. Per le strade, infatti, un gruppo di ragazzini è intento a distribuire dei volantini che promuovono la sfida di pallamano, segno che il calcio non è tra le priorità della cittadina serba.