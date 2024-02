FOTO FV, Le immagini del cantiere crollato stamani

Fonte: dal nostro inviato, Giacomo Galassi

È di questa mattina la tragica notizia del crollo del cantiere in via Mariti - zona Novoli - dove era in programma la realizzazione di un nuovo supermercato Esselunga. Due deceduti e tre feriti, il resoconto attuale della questura purtroppo ancora da aggiornare. “Servono più formazione e tutele contrattuali, non solo economiche. In edilizia non si può entrare in un cantiere se non si fanno sedici ore di formazione preventiva. È sbagliato il sistema” tuona Marco Carletti, segretario generale della Fillea Cgil Firenze, ai media presenti all'esterno della struttura tra cui FirenzeViola.it. Una cinquantina di persone assiepate in strada, tra chi è molto preoccupato e chi solo curioso mentre i lavori di recupero da parte delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco continua incessantemente fin dal mattino.

Ecco alcune immagini raccolte dalla nostra redazione, nelle quali si scorge anche la trave caduta: