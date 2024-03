FOTO FV, La Chiesa di Pozzallo della Messa per Barone

Fonte: dal nostro inviato a Pozzallo - Niccolò Santi

È ancora aperta la camera ardente in memoria di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso drammaticamente nelle scorse ore. Terminata la giornata di oggi, domani sarà tempo della Messa per commemorare l'ex dirigente viola sempre in quel di Pozzallo, cittadina in provincia di Ragusa che ha dato i natali allo stesso Barone. La chiesa in cui si svolgerà la Santa Messa sarà la Chiesa madre “Madonna del Rosario”, mostrata nelle foto in calce realizzate dal nostro inviato in Sicilia: