FOTO FV, In S. Croce ecco la Partita dell'Assedio

Fonte: dai nostri inviati - L. Mauro e L. Magistrato

Anche quest'anno, come da tradizione, Firenze rievoca la storica partita dell'Assedio, disputata per la prima volta il 17 febbraio 1530. Per festeggiare la tradizione cittadina (qui la storia) tanti i curiosi presenti oggi in piazza Santa Croce, per un evento che era previsto sabato scorso ma che è stato poi posticipato per la tragedia di Via Mariti avvenuta venerdì e la conseguente giornata di lutto cittadino. Queste le foto, dal centro di Firenze, scattate dai nostri inviati al momento della cerimonia di inizio della partita: