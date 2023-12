FOTO FV, In P.zza Repubblica va in scena il road show viola

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Il centro storico di Firenze si tinge di viola in questi giorni. Il 28 e 29 dicembre, infatti, la Fiorentina ha organizzato la "Fiorentina road show" in Piazza della Repubblica. Tante attività, giochi e iniziative per ogni età e tutto a colori viola. Queste alcune immagini dell'evento realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it: