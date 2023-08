FOTO FV, I migliori scatti della rifinitura al Viola Park

Si è da poco conclusa la rinitura della Fiorentina in vista del debutto europeo dei viola, in programma domani a Vienna contro il Rapid. Nelle foto di Firenzeviola.it, ecco i migliori scatti della squadra di Italiano di questa mattina presso il Viola Park, con alcuni primi piani dei nuovi giocatori pronti alla loro "prima" in Conference League con la maglia viola. Da segnalare la presenza, in un terrazzo del padiglione prima squadra, del presidente Commisso, del sindaco di Bagno a Ripoli Casini e dell'architetto Casamonti: