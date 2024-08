FOTO FV, Giovane tifoso del Genoa in attesa di Gud

Fonte: Alessandro Di Nardo

Albert Gudmundsson sta effettuando le viste mediche per poter diventare a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina ma a Firenze c'è chi già lo considerava un idolo in maglia rossoblù. Davanti alla clinica in centro convenzionata per le visite dei giocatori è infatti arrivato un piccolo tifoso con la maglia del Genoa con il nome di Gudmundsson, pronto a chiedere l'autografo all'islandese