FOTO FV, Ecco Barone da giovane, calciatore a Pozzallo

Fonte: da Pozzallo, Niccolo Santi

© foto di giacomo.galassi

È una giornata di ricordo a Pozzallo in onore di Joe Barone con la camera ardente organizzata dal mattino fino alle 21 in vista poi della messa prevista per domani nel paese siciliano. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, in tanti hanno bei ricordi del direttore generale della Fiorentina scomparso qualche giorno fa, anche di qualche gesta nei campi da calcio amatoriali del paese. Ecco l'immagine: