FOTO FV, Decima edizione della Hall of Fame Viola

Fonte: Dai nostri inviati Ludovico Mauro, Andrea Giannattasio e Niccolò Santi

Si sta svolgendo in questo momento all'Auditorium "Cosimo Ridolfi" la decima edizione della Hall of Fame Viola, evento organizzato dal Museo Fiorentina per celebrare i protagonisti in maglia viola di ogni epoca che vede la partecipazione delle Glorie della storia viola oltre alle più importanti autorità sportive e cittadine. Di seguito le foto realizzate dai nostri inviati dall'interno dell'auditorium: