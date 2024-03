FOTO FV, Budapest: primi tifosi e la sciarpa Maccabi-ACF

Fonte: da Budapest, Pietro Lazzerini

Spuntano i primi tifosi del Maccabi Haifa a Budapest, città che attende la Fiorentina e gli israeliani nella giornata di oggi per i primi sopralluoghi al campo della Boszik Arena e le conferenze stampe dei rispettivi tesserati. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, per le vie della città ungherese - teatro della sfida a causa delle vicende internazionali che stanno coinvolgendo Israele - si vedono i primi tifosi della squadra che ospiterà la sfida, con la sciarpa ad hoc creata per l'ottavo di finale di Conference League. Alla partita di domani dovrebbero assistere circa 2500 tifosi in arrivo da Israele.