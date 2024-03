FOTO FV, Bambini a Pozzallo con i kit donati da Barone

Fonte: dal nostro inviato a Pozzallo - Niccolò Santi

A Pozzallo continua la giornata in ricordo di Joe Barone, dg della Fiorentina scomparso nei giorni scorsi dopo un arresto cardiaco patito domenica pomeriggio. Nel paese in provincia di Ragusa, del quale il dirigente era originario, si sono viste anche delle squadre della scuola calcio del Pozzallo allenarsi con maglie della Fiorentina, kit forniti proprio da Barone assieme a un set di palloni ufficiali lo scorso settembre, dopo aver effettuato l'affiliazione col club viola. Questi gli scatti raccolti dall'inviato di FV in Sicilia: