FOTO FV, Anche Zia Caterina al VP per omaggiare Barone

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Anche Zia Caterina, nota tassista fiorentina che con il suo taxi coloratissimo effettua il trasporto dei piccoli pazienti a fare le cure al Meyer, è arrivata al Viola Park per dare il suo ultimo saluto a Joe Barone. Il febbraio scorso le era stata diagnosticata una malattia autoimmune ingenerata come risposta al Covid e di recente era stata anche ricoverata in ospedale. Ma questo non le ha impedito di portare un omaggio all'ex direttore generale viola. Qui sotto lo scatto di FV che immortala il suo arrivo.