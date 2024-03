FOTO FV, Anche Arthur a seguire la Viola Under 18

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Giannattasio

La Fiorentina Under 18 sta sfidando in questi minuti al Viola Park il Milan, per il campionato di categoria. Tra i presenti sugli spalti dello stadio che sta ospitando la sfida è presente anche il centrocampista della prima squadra Arthur Melo, accompagnato dal fratello. Questa l'immagine realizzata dall'inviato di FirenzeViola.it al centro sportivo gigliato: