FOTO FV, A Coverciano c'è Italiano con Iachini e Zeman

Giornata di incontri per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Come testimoniano le foto realizzate da Firenzeviola.it, Italiano ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con due allenatori che hanno fatto parte del suo percorso nel mondo del calcio come Beppe Iachini, ex viola di cui Italiano peraltro ha preso il posto proprio a Firenze (con l'intermezzo Gattuso) e Zeman. Il tutto in un clima cordiale a Coverciano, per la premiazione della Panchina d'Oro.