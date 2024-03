FIORENTINA-MACCABI, Sono 6.738 gli spettatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è il dato più basso di tifosi al Franchi dell'era Commisso, se si esclude il periodo Covid, per vedere Fiorentina-Maccabi Haifa a Firenze. Sono 6.738 gli spettatori paganti per l'ottavo di finale di Conference League tra tifosi della Fiorentina e degli israeliani, complici ovviamente le numerose limitazioni all'acquisto dei biglietti posti dalla Prefettura a causa dell'alto rischio per la sicurezza.