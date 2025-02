Fiorentina-Genoa, il dato sugli spettatori al Franchi: non c'è sold out

Ci si aspettava un Franchi tutto esaurito, per quanto possibile, ma il dato ufficiale sui biglietti venduti smentisce le previsioni della vigilia: per Fiorentina-Genoa, abbonati compresi, presenti 19.088 spettatori presenti, per un incasso lordo di 426.832 euro. Non c'è quindi il sold-out, che con i lavori in corso nell'impianto dei viola è fissato poco sopra i 20mila spettatori. Bel clima comunque al Franchi, con la curva Ferrovia gremita, qualche spazio invece in Maratona.