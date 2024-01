FIORENTINA-BOLOGNA 0-0 (5-4 DCR), RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

23:39 - I viola volano in semifinale di Coppa Italia per la terza volta consecutiva: Vincenzo Italiano è il primo a riuscirci! Si conclude qui la diretta testuale di FirenzeViola.it, buonanotte a tutti

FINE CALCI DI RIGORE

DECIMO - Maxime Lopez sul dischetto: GOOOLLL!!!!!!!! GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!!!!!!!! 5-4: VINCE LA FIORENTINAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

NONO - Tocca a Posch: ALTO! Ancora 4-4

OTTAVO - Va Mina: RETE! 4-4

SETTIMO - È il momento di Calafiori: gol. Siamo sul 3-4

SESTO - C'è Milenkovic sul pallone: SEGNA! 3-3

QUINTO - Tocca a Orsolini: gol, 2-3

QUARTO - Arthur sul dischetto: RETE! 2-2

TERZO - Zirkzee dagli undici metri: segna basso. Siamo 1-2

SECONDO - Va Mandragora: GOL! 1-1

PRIMO - Ferguson si sistema il pallone sul dischetto: rete. È 0-1

INIZIO CALCI DI RIGORE

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

120' - L'arbitro concede un minuto di recupero

119' - Parisi fa un'ottima guardia su Orsolini, partito in contropiede, e lascia scorrere la palla sul fondo

117' - Cavalcata di Kayode che prova il cross trovando la deviazione il angolo

115' - Giallo per Bonaventura che per liberarsi nella lunetta avversaria allarga troppo le braccia e colpisce in faccia l'avvesario

113' - Adesso il Franchi ce la mette tutta per incitare la propria squadra a suon di cori

111' - Grande uscita di Christensen che dice "no" allo scavetto provato da Orsolini in contropiede

109' - Cambio per la Fiorentina: entra Mina, esce Quarta

108' - KAYODE! Colpo di testa del classe 2004, su cross di Mandragora, che dà l'illusione del gol

107' - Fallo di Beukema su Bonaventura a centrocampo

105' - È della Fiorentina il calcio d'avvio

INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

104' - MILENKOVIC! Tiro smorzato del serbo su sponda di Nzola. Altra preziosa occasione sprecata

102' - QUARTA! L'argentino tutto solo riceve in area, si gira e non riesce a dare forza alla conclusione che viene parata da Skorupski

101' - Colpo di testa alto di Bonaventura su traversone di Kayode. Calcio d'angolo per la Fiorentina

99' - Apertura a sinistra per Ferguson, che prova a imbucare per Moro: deviazione in calcio d'angolo

97' - ARTHUR! Tiro potente da fuori area da parte del brasiliano che viene allontanato da Zirkzee

95' - Altra verticalizzazione sfruttata male da Nzola che tenta un'improbabile sponda di testa per Bonaventura

93' - ZIRKZEE! Servito da Saelemaekers l'olandese calcia ma trova la respinta sul palo di Christensen

92' - Calafiori appoggia per Orsolini che calcia molto altro sopra la traversa

90' - Ecco che si riparte: primo tocco del pallone affidato al Bologna

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE SECONDO TEMPO

94' - QUARTA! Miracolo di Skorupski sul colpo di testa dell'argentino

93' - Fallo su Bonaventura a centrocampo

92' - Ranieri sventa il contropiede di Orsolini deviando in fallo laterale

90' - Il direttore di gara concede quattro minuti di recupero

89' - Maxime Lopez verticalizza per Nzola che fa la sponda di testa per... nessuno

87' - Giallo per Ferguson dopo un intervento scomposto su Mandragora. Punizione per la Fiorentina sulla trequarti avversaria

86' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Aebischer e Lucumì, dentro Moro e Calafiori

85' - Nzola pescato da Parisi in posizione di fuorigioco

83' - KAYODE! Il terzino si ritrova il pallone tra i piedi al limite dell'area e prova a far partire il destro che però finisce alto

81' - Ritmi adesso leggermente più bassi: traversone di Kristiansen che non viene sfruttato da nessuno

78' - Bella azione dalla destra di Nzola che poi viene contenuto dalla difesa del Bologna

76' - Al posto dell'argentino entra Arthur

75' - Problemi al naso per Beltran che è costretto a uscire dal campo

74' - Rocambola in area del Bologna: prova ad approfittarne Mandragora di testa ma la conclusione è facilmente raccolta da Skorupski

73' - Palla in verticale per Nzola, beccato però in posizione irregolare

70' - Altro doppio cambio per la Fiorentina: dentro Mandragora e Parisi, fuori Duncan e Biraghi

68' - Ancora Nzola servito in area da Beltran sbaglia totalmente il controllo allungandosi il pallone

65' - FERGUSON! Il capitano del Bologna si inserisce in area e a tu per tu con Christensen trova il muro del portiere danese

63' - Duncan scivolando sulla lunetta prova a servire Beltran senza successo. Intanto si alza il volume del Franchi

61' - Filtrante di Beltran in area per Nzola che non riesce a controllare: la palla è lunga

59' - Doppio cambio per la Fiorentina: Bonaventura prende il posto di Barak, mentre Nzola quello di Ikoné che esce tra i fischi

57' - Ancora Orsolini, alla quinta scorribanda sulla fascia destra, prova a mettere dentro ma trova la respinta della retroguardia gigliata

55' - Apertura a sinistra per Saelemaekers: sul cross basso fa ancora buona guardia la difesa viola

53' - Ikoné in contropiede si accentra senza caricare mai il mancino e oltrepassando tutta l'area tra le urla del pubblico

51' - Orsolini fa correre Posch che entra in area e con una finta si libera del difensore, poi però il suo sinistro è da dimenticare e termina direttamente in fallo laterale

49' - ORSOLINI! Palo del classe '97 che ha calciato prima intenzione

46' - Arriva il dato ufficiale delle presenze al Franchi: sono 25.079 i tifosi stasera sugli spalti

45' - Si ricomincia! Pallone adesso in possesso del Bologna

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Marchetti

43' - Biraghi stende orsolini a centrocampo, punizione per il Bologna

41' - Ferguson manda Posch in area con un bel pallone, ma l'austriaco sbaglia il controllo e l'azione sfuma

39' - Bello spunto di Ranieri sulla fascia per Ikoné che viene anticipato in fallo laterale

37' - Nulla di grave, il ghanese rientra in campo

35' - Duncan rimane a terra dopo un contrasto di gioco, entra in campo lo staff medico

33' - ZIRKZEE! La punta rossoblù viene servita in area, si gira e calcia dritto sulla traversa! Che brivido per la Fiorentina

31' - ORSOLINI! Sontuoso contropiede dell'esterno del Bologna che poi si accentra e lascia partire il mancino prontamente murato da Milenkovic

30' - Ranieri lancia profondo per uno tra Ikoné e Kayode, in mezzo c'è Kristiansen che di testa va direttamente all'indietro da Skorupski

27' - Ferguson pesca Zirkzee solo in area di rigore: l'olandese sbaglia il controllo sciupando un'azione potenzialmente letale

26' - Tocco di Barak che lancia Ikoné dentro l'area il quale casca a terra dopo un contrasto con Lucumì, ma non c'è niente secondo l'arbitro

24' - Quarta fa sportellate all'altezza della bandierina e viene steso da Lucumì in maniera regolare

22' - Occhio a Zirkzee che si fa spazio al limite dell'area e prova il tiro, che viene smorzato dalla retroguardia gigliata

21' - Rinvio sbagliato di Christensen all'indirizzo di Duncan, pallone in fallo laterale

19' - Cavalcata di Beltran che poi prova a calciare da lontano venendo contenuto da Lucumì: la conclusione finisce molto alta

17' - KAYODE! Conclusione violentissima da fuori area da parte del terzino che viene deviato in angolo da Skorupski

16' - Altro intervento scomposto, stavolta di Posch su Biraghi che si lamenta vistosamente con l'arbitro

14' - Gamba alta di Aebischer su Beltran a centrocampo: fallo in favore della Fiorentina

12' - Squadre strettissime fin qui. Pochi spazi in cui buttarsi da ambo le parti

10' - Kristiansen recupera palla e appoggia a Lucumì: verticalizzazione di prima per Zirkzee, che però si accorge di essere in offside e si disinteressa del pallone

8' - Possesso prolungato del Bologna in cerca di spazi per far male alla Fiorentina

6' - Angolo calciato da Biraghi che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore senza però portare frutti

4' - Lancio alla ricerca di Beltran che fa a sportellate con Posch deviando la sfera in fallo laterale

2' - AEBISCHER! Tiro potente da fuori sugli sviluppi di una percussione offensiva rossoblù che viene respinto da Christensen

0' - Si comincia! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:59 - Foto di squadra per le due compagini, a brevissimo s'inizia

20:57 - Ecco che sulle note dell'Inno Viola entrano in campo le squadre: Fiorentina in completo viola casalingo, Bologna in casacca e pantaloncini bianchi da trasferta

20:53 - Di seguito vi riproponiamo le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen, Milenkovic, Quarta, Ranieri; Kayode, Duncan, Maxime Lopez, Biraghi; Ikoné, Barak; Beltran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

20:50 - Un saluto a tutti i lettori e le lettrici di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Bologna, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 21:00