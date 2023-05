INDISCREZIONI DI FV LAURANTINO, NON SOLO LA VIOLA, SUL 2004 C'È CORVINO Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... NOTIZIE DI FV CASTROVILLI, TERZO GOL ALL'UDINESE: VITTIMA PREFERITA Con la rete del momentaneo 1-0, Gaetano Castrovilli ha permesso alla Fiorentina di passare in vantaggio e ha inoltre migliorato il suo già ottimo score contro l'Udinese. Questa è infatti la terza rete del numero 10 Viola contro i friulani, contro i quali... Con la rete del momentaneo 1-0, Gaetano Castrovilli ha permesso alla Fiorentina di passare in vantaggio e ha inoltre migliorato il suo già ottimo score contro l'Udinese. Questa è infatti la terza rete del numero 10 Viola contro i friulani, contro i quali... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi