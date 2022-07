INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PESTONE PER ZURKO: OGGI SALTA L'AMICHEVOLE Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... NOTIZIE DI FV MOENA, SONO IN ARRIVO ANCHE KRASTEV E AMATUCCI Domani sarà il momento per due giovani viola di raggiungere il ritiro di Moena. Come raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2003 Dimo Krastev ed il 2004 Lorenzo Amatucci sono pronti ad aggregarsi al gruppo di Vincenzo Italiano e già nelle prossime ore,... Domani sarà il momento per due giovani viola di raggiungere il ritiro di Moena. Come raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2003 Dimo Krastev ed il 2004 Lorenzo Amatucci sono pronti ad aggregarsi al gruppo di Vincenzo Italiano e già nelle prossime ore,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi