FIO-EMP, Al 45' decide un gol di Cambiaghi. Il Var...

La Fiorentina domina per mezzora, con qualche buona occasione non concretizzata, poi la partita cambia volto con il gol di Cambiaghi che dà fiducia all'Empoli che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. E' un errore di Amrabat al 29' a dare il là a Cambiaghi, su sponda di Caputo, che infila un sorpreso Terracciano. La Fiorentina reagisce ma il gol di Barak su un batti ribatti al 37' viene annullato dall'arbitro, su segnalazione del Var del fuorigioco di Nico Gonzalez. Nel frattempo si infortuna Milenkovic che deve lasciare il posto a Igor. Ma l'Empoli guadagna metri e confeziona un'altra occasione con Caputo, stavolta parata da Terracciano al 40' mentre al 43' nulla può contro lo stesso Caputo che segna. Per fortuna dei viola entra in azione ancora il Var che ravvede un fuorigioco empolese. L'assalto finale dei viola con Jovic non frutta il pareggio e così la Fiorentina va negli spogliatoi sotto di un gol.