FIO-BRA, Il primo tempo finisce 2-1 per i portoghesi

Si chiude su 2-1 per lo Sporting Braga il primo della della sfida contro la Fiorentina valida per il ritorno dei sedicesimi di Conference League. Ad André Castro e Djaló, dopo una prima parte di gara oggettivamente morbida da parte dei viola, risponde Mandragora con un destro al volo da dentro l'area avversaria. Per ora il risultato, sommate le reti della gara d'andata, vede i gigliati condurre per 5-2.