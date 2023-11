FIO-BOL 2-1, Esce Biraghi: standing ovation per lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 43' Biraghi viene richiamato in panchina e il Franchi gli triputa tanti applausi, quasi una standing ovation. Più che la prestazione il capitano viene applaudito per essere andato con stivali di gomma e pala ad aiutare gli alluvionati, insieme alla moglie. Applausi per la famiglia Biraghi oltre che per il terzino insomma! Al suo posto entra Comuzzo.