FIO-BOL 1-1, Dentro Ikoné e Ranieri per Nzola e Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Italiano opta per due cambi nella ripresa: Ikone per Nzola e Ranieri, a sorpresa per Parisi con Quarta che si sposta sulla fascia destra a fare il terzino. Ma poco dopo cambi tutto con Biraghi a destra e Ranieri a sinistra, lasciando Quarta al centro. Punta centrale diventa Kouame e il francese si posiziona a sinistra al posto suo.