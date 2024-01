FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina protesta al 26' per un intervento al limite da parte di Lucumì in area di rigore su Ikoné che era scappato sul filo del fuorigioco su assist di Barak. La sensazione è che il contatto fosse troppo leggero per costringere Marchetti a fischiare il penalty anche dopo l'intervento del VAR.