FIO-BOL 0-0, Si accende la partita: occasione Kayode

Partita che al 17' del primo tempo è ancora bloccata con le due squadre che danno ancora la sensazione di studiarsi. La Fiorentina nel frattempo ha protestato in modo deciso dopo un fallo molto duro da parte di Posch su Biraghi con lo stesso capitano che si è diretto urlando verso l'arbitro Marchetti senza ottenere la sanzione per l'avversario. Successivamente è stato Kayode a concludere per la prima volta verso la porta di Skorupski col polacco bravo a deviare in angolo.