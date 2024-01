FIO-BOL 0-0, Quarta vicino al gol ma si va ai supplementari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

I tempi regolamentari tra Fiorentina e Bologna si concludono sullo 0-0 e dunque si giocheranno due tempi supplementari. La ripresa si apre subito con un brivido per la Fiorentina con Orsolini che al 48' raccogliendo una palla vagante al limite dell'area e calciando di prima intenzione, colpisce un clamoroso palo con la palla che torna addirittura in gioco. Ancora pericolosa la squadra di Thiago Motta con Ferguson che si butta in area calciando fortunatamente male e addosso a Christensen. Tante le scorribande di Orsolini che però non riesce a incidere nonostante gli ottimi inserimenti.

Italiano cambia 5 uomini addirittura al 75' anche perché costretto dal ko di Beltran, ma la Fiorentina dopo gli inserimenti di Bonaventura e Parisi almeno soffre meno. Il primo tiro verso la porta di Skorupski arriva comunque solo all'83' sempre con Kayode, proprio come successo nel primo tempo: ma la palla finisce alta. Nel corso dei quattro minuti di recupero è clamorosa l'occasione per Martinez Quarta che di testa va vicinissimo al vantaggio sul gong, ma Skorupski gli nega la gioia del gol allungando di 30 minuti questi quarti di finale di Coppa Italia.