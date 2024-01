FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa occasione per il Bologna al 34'con Orsolini che scappa sulla destra e poi serve al centro Zirkzee bravissimo a girarsi e calciare verso la porta: per fortuna della Fiorentina, la palla scheggia la traversa prima di finire sul fondo. Ancora 0-0, ma che brivido per gli uomini di Italiano.