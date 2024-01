FIO-BOL 0-0, Due occasioni per i difensori ma niente gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Niente da fare alla fine del primo mini tempo, ancora fermo sullo 0-0 il risultato di Fiorentina-Bologna, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Primo tempo supplementare che vede di nuovo subito pericoloso il Bologna con una bella palla di Saelemaekers per Zirkzee, bravissimo ad arrivare a tu per tu con Christensen trovando però la grande risposta del portiere viola, aiutato anche dal palo.

È pericolosa però anche la Fiorentina con Martinez Quarta che, grazie a una rovesciata dal limite di Nzola, si trova a due passi dalla porta senza però trovare la potenza giusta per impensierire Skorupski. Allo scadere dei primi 15' è di nuovo Nzola a fare un'ottima sponda al centro per Milenkovic, ma anche il centrale serbo non trova la giusta conclusione per fare gol nonostante l'ottima posizione.