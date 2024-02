EMPOLI-FIORENTINA, PARI DI RARA MODESTIA AL CASTELLANI: È 1-1

Fonte: dal nostro inviato a Empoli (FI) - Andrea Giannattasio

94' - Al termine di una parita di rara bruttezza e decisa da due episodi, finisce 1-1 il derby dell'Arno tra Empoli e Fiorentina. Al gol di Beltran al 29' ha riposto Niang su rigore al 56'. Ennesimo passo falso per la squadra di Vincenzo Italiano, che se non altro guadagna un punto sulla Lazio.

92' - Esce male Caprile su una rimessa viola, tiro di Mandragora che viene rimpallato quasi sulla linea

90' - Segnalati 4' di recupero

87' - Ultimo cambio per l'Empoli: fuori Cacace e dentro Pezzella

86' - Cross di Kayode telefonato per Caprile: tutto facile per il portiere azzurro in presa alta

85' - Tiro di Mandragora che finisce alto sopra la traversa, la Fiorentina fa tanto possesso ma ha letteralmente zero idee

81' - Angolo per la Fiorentina, lo batte rapido Parisi con la palla che poi finisce sulla testa di Bonaventura e va alto sopra la traversa. Giallo per Beltran per proteste subito dopo

79' - Altro cambio per l'Empoli: fuori l'ex Maleh e dentro Fazzini

75' - Ultimo cambio per i viola: dentro Parisi (fischiato dai suoi ex tifosi) e dentro Biraghi. Giallo intanto per Zurkowski

72' - Altri due cambi per la Fiorentina, che tranne un tiro di Sottil dopo l'1-1 è parsa senza idee: dentro Ikoné per Sottil e dentro Bonaventura per Belotti

70' - Giallo netto per Biraghi che ferma Cancellieri in contropiede

64' - Botta dalla distanza di Marin con Terracciano che para in due tempi con l'aiuto di Kayode

61' - Due cambi per la Fiorentina: Italiano manda in campo Kayode e Arthur al posto di Faraoni e Duncan

60' - Bella palla di Faraoni sulla sinistra, diagonale di Sottil deviato in angolo: buona occasione da gol...

58' - Empoli ora galvanizzato dal pareggio... serve che la Fiorentina trovi un'altra giocata per riprendere la partita

56' - GOL DELL'EMPOLI. Niang su calcio di rigore fa 1-1. Fiorentina agghiacciante, come sempre, in fase difensiva

55' - Calcio di rigore per l'Empoli. Fallo di Faraoni su Cancellieri... tutto nasce da un calcio d'angolo in favore dei viola, è incredibile!

53' - Traversone dalla sinistra dell'Empoli con la palla che sfila pericolosamente davanti a Terracciano ma senza deviazioni

48' - Leggerezza di Gonzalez che perde un pallone velenoso, contropiede azzurro con Cancellieri che va subito al tiro in diagonale dalla destra ma trova la parata di Terracciano

47' - Subito ripartenza viola sulla sinistra con Sottil che va al cross, Caprile anticipa Belotti l'azione era viziata da un offside

46' - Subito due cambi per l'Empoli ad inizio ripresa: dentro Cancellieri e Niang, fuori Gyasi (che era già ammonito) e Cerri

=== INTERVALLO ===

50' - Finisce qui il primo tempo del Castellani: Fiorentina avanti 1-0 dopo la prima frazione di gioco grazie al gol messo a segno da Beltran al 29'

49' - Ammonito Luperto per proteste perché voleva che su Cambiaghi fosse fischiato un fallo. Lo stadio insorge e grida "Buffone" a Pairetto

47' - Empoli che fa tanto possesso palla ma la Fiorentina chiude tutti gli spazi

45' - Segnalati 5' di recupero. Accidenti...

43' - Fiorentina vicina al bis! Cross di Biraghi su punizione e di testa Martinez Quarta mette sul fondo: era una ottima chance...

42' - Bravo Sottil stavolta a guadagnarsi una punizione vicino al lato corto dell'are di rigore azzurra sulla sinistra. Fallo di Gyasi

39' - Contropiede azzurro con Pairetto che si inventa una punizione pericolosa sulla trequarti azzurra: occasione per la squadra di Nicola che però sceglie di effettuare uno schema che non ha esito

38' - Punizione per l'Empoli ma nulla di fatto, riparte la Fiorentina che imposta come al solito dal basso

37' - Gara che adesso vive una fase di stanca dopo il vantaggio viola e il ritorno dell'Empoli: la Fiorentina prova a far possesso e ad attaccare

33' - Mamma mia cosa si è mangiato l'Empoli! Azione dal basso con Cambiaghi che si fa 30 metri di corsa palla al piede sulla sinistra, entra in area viola e mette al centro senza che nessuno devi in rete. Occasione colossale per l'immediato pareggio...

30' - Cambio obbligato per l'Empoli, come già annunciato: al posto di Grassi entra Marin

29' - GOOOOOOLLL! LUCAS BELTRÁN! Fiorentina in vantaggio! Azione per vie centrali con la palla di Mandragora che arriva sulla destra al numero 9 che esplode il diagonale e mette alle spalle di Caprile! 0-1 al Castellani!

28' - Nell'Empoli si è fatto male Grassi: cambio obbligato per l'Empoli a breve

26' - Primo squillo viola con Faraoni! Botta dalla distanza per il terzino e risposta in due tempi di Caprile che si salva

23' - Kayode era pronto a entrare ma alla fine Faraoni stringe i denti e per adesso resta in campo. In compenso la partita continua a non raccontare nulla

21' - Adesso si getta a terra Faraoni: gioco fermo, ancora una volta

17' - Primo terzo di tempo in archivio ma di una rara noia: per ora portieri mai impegnati

15' - Azione insistita della Fiorentina che non si concretizza: riparte l'Empoli in contropiede col tiro di Zurkowski che viene murato

12' - Fiorentina ancora troppo molle: prova una sortita Gonzalez sulla destra ma il suo suggerimento viene respinto

10' - Rientra in campo Mandragora. Ma la partita la fa l'Empoli, per ora...

8' - Gioco interrotto per un problema fisico occorso a Rolando Mandragora: il centrocampista resta a terra dolorante per un paio di minuti poi esce dal campo con le sue gambe

7' - Ripartenza Empoli con Grassi il cui suggerimento centrale però è facile preda in presa bassa di Terracciano

5' - Serie di palloni ingenui persi dai viola, prima da Faraoni ora da Sottil... approccio molle dei viola alla partita

3' - Palla di Milenkovic in profondità per Belotti ma Caprile fa sua la sfera senza problemi

2' - Subito un giallo per Gyasi che è franato addosso a Biraghi: punizione per i viola

1' - Inizia la partita! Fiorentina che attacca, rispetto alla tribuna centrale, da destra verso sinistra

0' - Squadre in campo, finalmente! Empoli con il completo azzurro, Fiorentina con la quarta divisa, quella biancorossa. A breve il minuto di silenzio per ricordare gli operai morti venerdì nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze...

Tempo di derby - l'ennesimo - in casa viola: quest'oggi la Fiorentina, dopo il recupero della 21a giornata a Bologna, affronta in trasferta l'Empoli nella "straprovinciale" con gli azzurri, vincitori nella gara d'andata al Franchi per 2-0. Per la squadra di Italiano l'obiettivo è quello di vincere per sfruttare il mezzo passo falso del Napoli contro il Genoa e lo scontro diretto tra Lazio e Bologna che si è da poco concluso col successo degli emiliani. Gli azzurri invece, reduci da otto punti nelle ultime quattro partite, stanno ancora lottando per la salvezza ma da quando è arrivato Nicola non hanno mai perso.

Ecco le formazioni ufficiali del match del Castellani-Computer Gross Arena, che avrà inizio alle ore 15:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

In panchina: Vertua, Perisan, Goglichidze, Bereszynski, Pezzella, Indragoli, Kovalenko, Fazzini, Bastoni, Niang, Shpendi, Destro, Cancellieri, Marin.

Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

In panchina: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Parisi, Ranieri, Comuzzo, Arthur, Lopez, Infantino, Barak, Ikoné, Bonaventura, Nzola.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Guardalinee: Bresmes e Mokhtar.

IV uomo: Di Marco.

Var: La Penna.

A.Var: Abisso.