DS EMPOLI, Parisi, trattative in corso ma per adesso...

Fonte: dal nostro inviato a Empoli (FI)

Intervenuto in conferenza stampa presso lo stadio Castellani per presentare la nuova stagione, il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha risposto a una domanda anche a proposito del futuro di Fabiano Parisi, terzino sinistro cercato in queste ore con insistenza anche dalla Fiorentina. Ecco le sue parole sull’argomento: “Non faccio nomi di squadre nello specifico. Ci sono delle trattative in atto ma non abbiamo l’esigenza di venderlo. Lo riteniamo pronto per il salto ma vedremo quello che potrà accadere nelle prossime settimane”.