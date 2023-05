DODO, Gara speciale. Cabral è motivato per domani

Fonte: dal nostro inviato- Alessandro Di Nardo

Alla vigilia di Fiorentina-Basilea, gara d'andata della semifinale di Conference League, spazio alla voce dei protagonisti del match. Nella conferenza stampa della vigilia ha preso la parola Dodò. Ecco le dichiarazioni del terzino dei viola: "Domani per noi sarà tanto importante. Giocare una semifinale europea è diverso rispetto alle altre partite. Dobbiamo fare una grande prestazione, non solo per noi ma anche per i tifosi.

Come sta a livello fisico e mentale?

"Quando sono arrivato qui ci sono stati momenti sì e momenti no. Il mister mi ha detto di stare tranquillo. Per me i sei mesi iniziali sono stati difficili perché venivo da un periodo di stop. Tutto quello che sto facendo adesso è grazie al lavoro, non solo col gruppo negli allenamenti ma anche a casa. Sento la fiducia di tutti e questo mi fa bene".

Come sta la squadra? Quale Fiorentina (di quelle viste in Europa) vorrebbe rivedere domani?

"Tutti noi siamo concentrati per fare una grande prova. Per me non c'è cosa più bella di giocare una semifinale europea. Ne ho giocata una di Europa League due anni fa e non vedo l'ora di rifarlo. Arriviamo bene come squadra a questo appuntamento. In Conference League è sempre una partita diversa. Mi ricordo quella in Turchia con il Sivasspor, i loro tifosi facevano un grande "casino", poi è finita 4-1 per noi. Mi piacerebbe finisse così".

Ha pensato ad un colore di capelli speciali in caso di vittoria di qualche trofeo?

"Non penso al colore dei capelli. Non parliamo di queste cose ora, dobbiamo rimanere concentrati per domani, poi si vedrà".

Ha parlato con Cabral? Per lui sarà una gara speciale quella col Basilea.

"Arthur è un mio grande amico e sono contento che giochi con me. Adesso lui gioca contro una sua ex squadra ma lo vedo molto motivato".

Ci descrive il suo rapporto coi tifosi?

"I tifosi della Fiorentina sono speciali. Mi danno tanta carica. Ho un amico che lavora in un supermercato qui e quando vado da lui mi viene sempre a parlare dei tifosi che impazziscono per me. Penso che quello che si stia creando sia bellissimo".



Trova punti in comune tra De Zerbi ed Italiano?

"Entrambi sono allenatori forti. A tutti e due piace giocare la palla, da quando sono qui il mister mi ha dato via libera per giocare palla. Con lui sono cresciuto meglio e con lui sono arrivato adesso a mostrare il 90% del mio potenziale. Spero che a fine stagione sarò al 100%".