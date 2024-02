DIAMANTI, Belotti può essere decisivo. VP curioso

Fonte: Dal nostro inviato a Montemurlo (PO) - Andrea Giannattasio

Oggi, presso l'hotel "I Vivai" di Montemurlo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Diamanti, ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Livorno e West Ham, che allenerà la formazione Under 18 del Melbourne City FC che parteciperà al torneo di Viareggio. Queste le sue parole a margine della conferenza: "Assolutamente. È un'esperienza fantastica. La sensazione strana è che io, nonostante sia in Australia, ho iniziato la mia carriera da giocatore qui e qui inizio anche quella da allenatore. Però mi piace. Siamo preparati, abbiamo fatto tre mesi di preparazione. I ragazzi sono carichi e sereni anche se il campionato da noi inizierà tra un paio di settimane. Non dobbiamo avere rimpianti. Se facciamo le cose giuste possiamo competere con i pari età. È un'occasione importante per i ragazzi perché questo è un torneo storico e ci sono tanti addetti ai lavori a vederlo. Mi ha fatto piacere fare questa cosa per loro perché penso che sia un'esperienza per tutta la vita".

Che idea si è fatto su questo campionato?

"Inter forte e Juventus che ha trovato la quadra. Il Napoli era una strage annunciata, mentre la Roma con De Rossi sembra essersi ripresa. Riguardo alla Fiorentina la stagione può cambiare se Belotti segna gol ogni partita. Per adesso è mancato solo un Gilardino o un Totti. Anche il Bologna sta facendo bene, mentre il Milan nonostante i problemi è una squadra forte e sta tornando. L'Atalanta è diventata una certezza e lotterà fino alla fine per l'Europa e la Lazio invece quest'anno è un pochino in difficoltà".

Italiano è stato il valore aggiunto in questi tre anni?

"Non lo conosco. Sicuramente sta facendo bene, ma va preso un grande centravanti. Belotti se sta bene può cambiare l'annata della Fiorentina e pure la sua visto che ci sono gli Europei in estate".

Il sinistro di Nico è simile a quello di Diamanti?

"No è un altro tipo di giocatore. È molto forte ma è un altro tipo di giocatore".

Chi il centravanti titolare agli Europei ad oggi?

"Ora non c'è allenatore migliore per la Nazionale di quello che abbiamo. Ancora manca molto quindi se ci sarà un problema centravanti verrà risolto da Spalletti. Io comunque sono positivo, anche se ora è sempre difficile per tutti in queste competizioni".

Riguardo alle strutture, curioso del Viola Park?

"Si molto. Ho già chiamato Pradè. Appena ho un giorno libero voglio andare per salutare tutti i colleghi e gli ex compagni. Sono curioso e scroccherò un pranzo".

Sul Var

"Strumento utilizzato male. Un esempio è stato Sassuolo-Fiorentina. Sinceramente è troppo start and stop come strumento. L'Italia deve guardare usano meglio questo strumento".

Il ricordo più particolare legato alla Fiorentina?

"Arrivai si fece 10 vittorie di fila. Arrivai e mi chiesero di mettere a posto lo spogliatoio, e in cinque giorni tutto fu risolto. Poi arrivò Salah che non sembrava un gran giocatore e invece era molto forte. Bello, mi ricordo vittorie importanti. Sarei stato volentieri di più a Firenze, purtroppo quando un giocatore si trovava bene la vecchia società lo mandava via. Però ho bei ricordi".

In quella viola c'era Gilardino, se lo aspettava allenatore?

"No ma appena mi ha detto che avrebbe iniziato ad allenare sapevo che avrebbe lottato e avrebbe fatto tutto e di più per farlo bene. È intelligente, è stato un grande giocatore e sarà un grande allenatore".