DEGO, Viola può vincere la Coppa. Giocando ad Haifa...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Eliminato dalla Conference League in virtù del pareggio per 1-1 al Franchi, contro la Fiorentina, ha parlato così dalla sala stampa del Franchi il tecnico del Maccabi Haifa Messay Dego:

Sulla partita: “Nei primi 15’ avevamo iniziato lenti ma piano piano abbiamo aumentato l’intensità. Volevo aspettare il 60’ per fare entrare i giocatori più veloci ma proprio in quel momento la Fiorentina ha segnato”.



Sugli episodi sotto la curva Fiesole nel finale: “C’era qualche problema tra noi e la sicurezza dello stadio ma per fortuna si è tutto risolto”.

Se giocando contro la Fiorentina ad Haifa sarebbe finita diversamente: “Abbiamo fatto un percorso eccezionale, giocando una sola partita in casa in questa stagione in Europa. Certo, se avessimo giocato a casa davanti a 30mila nostri tifosi la situazione sarebbe stata diversa. Ma adesso la nostra testa va al campionato”.

Se è più dispiaciuto per il pari di oggi o per il ko dell’andata: “Mi dispiace più ovviamente per la prima partita… anche perché sapevamo che avremmo dovuto giocare la gara di ritorno a Firenze, in un campo in ottime condizioni. I viola sono una squadra da Champions League”.

Se i viola sono una squadra che può vincere la Conference League: “Sì, ho visto tante partite. La Fiorentina può arrivare in finale ma anche l’Aston Villa è una squadra di valore. Credo che i viola potranno affrontarla in semifinale o in finale”.