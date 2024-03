Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

Aurelio De Laurentiis per la prima volta al Viola Park, in occasione della camera ardente allestita per Joe Barone, Dg della Fiorentina scomparso ieri. Il presidente del Napoli si è presentato oggi, poco dopo le 14, al nuovo centro sportivo viola e insieme a tanti altri volti noti del calcio italiano ha reso omaggio al dirigente.